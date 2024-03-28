10% жителей Земли голодают, при этом 17% всей еды люди выбрасывают, — ООН

28 марта 2024, 8:45

Примерно 1,05 млрд тонн или 19% всего продовольствия, производимого в мире, оказалась потраченными впустую в 2022 году.

Это примерно 1 млрд порций еды в день. В тоже время более 780 млн человек продолжали бороться с голодом, утверждают в ООН.

В среднем каждый житель Земли выбрасывает ежегодно около 79 кг продуктов, которые ему не пригодились.Больше всего продуктов – 60% – выбрасывают индивидуальные потребители и домохозяйства.Около 28% приходится на долю общественного питания. Еще 12% остаются невостребованными в магазинах.