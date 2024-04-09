Украина получила меньше военной помощи, чем заявляют немецкие власти — Bild

9 апреля 2024, 11:45

Правительство Германии заявляло, что Украина получила военную помощь на сумму в 28 млрд евро. Однако данные свидетельствуют о значительно меньшей сумме.

Часть из 6 млрд евро – около 2,6 млрд евро – обещавших, как военную помощь Киеву, пойдет другим странам и на перевооружение Бундесвера. Сумма размером в 3,4 млрд евро может быть возвращена Германии из средств ЕС.Учитывая эти данные, оказывается, что реальная обещанная военная помощь для ВСУ составляет лишь 21,7 млрд евро. Это на 23% меньше, чем уверяют власти, пишет издание.