10 апреля 2024, 12:15

Две трети российских танков поражены FPV-дронами — Foreign Policy

Такой оценкой с изданием поделился неназванный представитель НАТО.



Аналитики считают, что если Украина продолжит наносить урон российской технике такими темпами, россия вскоре может потерять свое численное преимущество в танках, что в будущем может затруднить ее наступательные операции.



Издание отметило дешевизну FPV-дронов (в среднем около $400), но обратило внимание и на их недостатки. Например, не очень высокую точность (менее 50%), то, что они могут не долетить и взорваться в воздухе, а также то, что ими сложно прицеливаться ночью или в пасмурную погоду. Уничтожить танк таким дроном может опытный пилот, а не новичок.

