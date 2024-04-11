11 апреля 2024, 15:15

Украина заменила дорогие американские дроны китайскими

«Украина нашла способ получить десятки тысяч дронов, а также запчасти к ним из Китая. Военные используют готовые китайские дроны, в основном от SZ DJI Technology. Украина также развила внутреннюю индустрию дронов, которая опирается на китайские компоненты. Украинские заводы выпускают сотни тысяч небольших дешевых дронов, которые могут нести взрывчатку... Украинские войска используют около 10.000 дронов в месяц, что они не могли бы себе позволить, если бы им пришлось покупать дорогие американские дроны. Многие американские коммерческие дроны стоят на десятки тысяч долларов дороже, чем китайские модели», - пишет The Wall Street Journal.

