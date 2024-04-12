БПЛА с прозвищем «Ukro-Lancet» является почти идентичной копией российского «Ланцет», самого мощного российского штурмового беспилотника, пишет издание.
«Укроланцет» оснащен искусственным интеллектом и обладает высокой точностью и прошел успешные боевые испытания.
12 апреля 2024, 8:45
Украина скопировала лучшее оружие Путина, — Bild
БПЛА с прозвищем «Ukro-Lancet» является почти идентичной копией российского «Ланцет», самого мощного российского штурмового беспилотника, пишет издание.
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