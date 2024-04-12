Украина скопировала лучшее оружие Путина, — Bild

12 апреля 2024, 8:45

БПЛА с прозвищем «Ukro-Lancet» является почти идентичной копией российского «Ланцет», самого мощного российского штурмового беспилотника, пишет издание.



«Укроланцет» оснащен искусственным интеллектом и обладает высокой точностью и прошел успешные боевые испытания.