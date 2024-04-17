17 апреля 2024, 14:45

Литва та Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу

Литва підписала протокол про наміри з німецькою компанією Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва боєприпасів у балтійській країні.



"Ми залучаємо інвестиції, які принесуть прибуток і допоможуть нам забезпечити самостійність у закупівлях озброєнь", - заявила міністр економіки Литви Аушріне Армонайте.

