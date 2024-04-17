Литва підписала протокол про наміри з німецькою компанією Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва боєприпасів у балтійській країні.
"Ми залучаємо інвестиції, які принесуть прибуток і допоможуть нам забезпечити самостійність у закупівлях озброєнь", - заявила міністр економіки Литви Аушріне Армонайте.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 16:15
50 закладів освіти Чернігівщини отримали комп’ютерну техніку від ЮНІСЕФ
- Интернет | Сегодня, 15:45
В Кыргызстане закрывают TikTok
- Технологии | Сегодня, 15:15
Израиль передал Украине систему раннего оповещения
- Технологии | Сегодня, 14:45
Литва та Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу
- Безопасность | Сегодня, 14:15
На Чернівецькій митниці викрили схему на 300 млн гривень: подробиці від НАБУ
- Технологии | Сегодня, 13:45
Похолодание в Украине привело к критическому росту потребления электроэнергии
- Технологии | Сегодня, 13:15
ЗСУ отримають гелікоптери Ка-32 від Португалії
- Технологии | Сегодня, 12:45
Захід не даватиме Україні гроші на фінансування тарифу на світло
- Связь | Сегодня, 12:15
Нова пошта відкрила четверте відділення в Чехії
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 10:45
Мікрогенерація - шлях до автономності родин. Наявні можливості в Україні - до 10 ГВт на місяць.
- Обзоры | Сегодня, 9:07
Gelius AeroWave S (GP-PCH01) – обігрівач для "вилазок" на природу
- Обзоры | 5 апреля, 21:22
Bloody MR720 – ігрова гарнітура з RGB та трьома інтерфейсами підключення
- Аналитика | 5 апреля, 9:47
Інноваційні рішення в галузі хостингу у 2024
- Обзоры | 3 апреля, 13:12
Что ожидать от очков смешанной реальности Apple Vision Pro
- Обзоры | 2 апреля, 22:15
RIVACASE 8068 (Black) Bundle – твій комплект чемпіона!
- Обзоры | 1 апреля, 6:27
Maxxter MX-CHR-1224V10A - мікропроцесорний зарядний пристрій для АКБ 12-24В
- Обзоры | 24 марта, 16:18
Gelius Pro Smart Rope Kangaroo 2 (GP-SR002 Black) – твоя особиста скакалка з дисплеєм
- Фотогалереи | 23 марта, 23:59
ДніпроГЕС в момент удару російських ракет
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 16:15
50 закладів освіти Чернігівщини отримали комп’ютерну техніку від ЮНІСЕФ 0.00
- Интернет | Сегодня, 15:45
В Кыргызстане закрывают TikTok 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:15
Израиль передал Украине систему раннего оповещения 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Литва та Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу 0.00
- Безопасность | Сегодня, 14:15
На Чернівецькій митниці викрили схему на 300 млн гривень: подробиці від НАБУ 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Похолодание в Украине привело к критическому росту потребления электроэнергии 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
ЗСУ отримають гелікоптери Ка-32 від Португалії 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Захід не даватиме Україні гроші на фінансування тарифу на світло 0.00
- Связь | Сегодня, 12:15
Нова пошта відкрила четверте відділення в Чехії 0.00