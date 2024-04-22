22 апреля 2024, 8:15

Тарифи на електроенергію треба підвищувати мінімум до 3,5 грн/кВт-год, але...

"Але я б у цьому питанні не чіпав малозабезпечених людей. Якщо для них зробити обмеження споживання, наприклад, до 150 кВт-год/міс. — їх можна не чіпати. А ті, хто споживає понад цей ліміт", — вважаю, має бути тариф щонайменше 3,5 грн/кВт-год.



На думку Кучеренка, якщо не збільшити тариф на електрику, кошти доведеться дотувати в інших сферах — армія, медицина тощо.

