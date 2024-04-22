Дуров анонсировал монетизацию телеграм-каналов

22 апреля 2024, 11:15

Во время выступления на конференции Token 2049 в Дубае сооснователь Telegram заявил, что:

уже со следующей недели администраторы будут получать 70% дохода от рекламы в своих каналах;в соцсети появятся боты, которых можно будет создавать без кода, а затем продавать через них собственные цифровые товары;будет возможность покупать и продавать стикеры в виде NFT - комиссия с таких транзакций составит 5%, а авторы получат 95% выручки (потенциально эксперимент может распространиться и на эмодзи);появится возможность оставлять чаевые авторам каналов в криптовалюте.