Завдяки допомозі від США ініціатива може знову перейти на бік України

29 апреля 2024, 11:15

Зазначають, що проблеми з особовим складом в ЗСУ мають зменшитися, адже нові мобілізовані військові не зіткнуться з тим, що будуть відправлені на війну з недостатньою кількістю боєприпасів.



Аналітики видання також підкреслили, що така допомога від США, ймовірно, сповільнить наступ РФ, проте не зупинить.