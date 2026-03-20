Данія готувалася до конфлікту з США за Гренландію

20 марта 2026, 10:45

Відомо, що в січні данські військові терміново були відправлені до Гренландії з вибухівкою, щоб у разі потреби вивести з ладу злітні смуги в Нууці та Кангерлуссуаку і завадити висадці американського десанту.

Окрім вибухівки, до Гренландії завезли і запаси крові з данських банків, щоб надати допомогу пораненим у разі початку бойових дій.Ця операція офіційно була представлена як навчання Arctic Endurance, але джерела називають її підготовкою до серйознішого сценарію. За їх словами, мета полягала в тому, щоб зробити можливу військову акцію США настільки витратною та конфліктною, щоб Вашингтон відмовився від силового захоплення острова.