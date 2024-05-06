Украина получит прототипы артснарядов с дальностью стрельбы до 100 км

6 мая 2024, 17:45

Гендиректор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания в этом году поставит Украине "сотни тысяч боеприпасов", среди которых будут и снаряды с дальностью поражения 100 км, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Defense Express отмечает, что на сегодня наиболее дальнобойными 155-мм боеприпасами в списке оборонной помощи Украине от Германии является Vulcano — еще в прошлом году стало известно, что Германия передает для сил обороны лазерные осветители для этого артиллерийского боеприпаса, что намекало именно на усовершенствованную версию Vulcano GLR с дальностью до 70 км при стрельбе из 52-калиберных артиллерийских систем.



Но пока держат в тайне, сколько всего новых прототипов боеприпасов на 100 км будет поставлено в Украину — предполагается, что пока речь идет о незначительной партии для испытания в условиях сложного поля боя, которые затем будут совершенствоваться с учетом отзывов от украинских военных.