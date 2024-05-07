"Тарифна підписка" від lifecell доступна для сплати частинами

7 мая 2024, 12:15

Мобільний оператор lifecell доповнює послугу «Тарифна підписка» новою опцією, відтепер абоненти зможуть сплачувати за послугу частинами.

lifecell пропонує нову опцію — оплату частинами «Тарифної підписки», використовуючи три рівні платежі при замовленні пакету XL (12 тарифних пакетів). Відтепер для замовлення послуги достатньо буде здійснити перший платіж у розмірі 1/3 від вартості пакету XL з вигодою 15%. Другий платіж необхідно виконати не пізніше 30 днів після здійснення першого платежу. Аналогічно й з третім платежем, а саме його потрібно буде внести не пізніше 30 днів після другої оплати. Таким чином, абонент має можливість заощадити, гарантувати собі незмінність ціни на 12 пакетів послуг та залишатися на зв’язку зі своїми рідними та близькими.



Якщо абонент не здійснює наступний платіж частини вартості «Тарифної підписки» протягом 30 днів від попередньої — послуга буде автоматично відключена.



Оплата частинами пакета XL Послуги «Тарифна підписка» доступна для індивідуальних абонентів, що обслуговуються на умовах наступних тарифних планів: «Смарт Лайф», «Вільний Лайф», «Просто Лайф», «Потужний», «Platinum Лайф».