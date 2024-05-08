Украина должна продолжать бить по российским НПЗ, а критика США неуместна

8 мая 2024, 13:15

Американский журнал, издаваемый Советом по международным отношениям США, в своем материале отметил, что с октября Украина нанесла не менее 20 ударов по российским НПЗ.

К концу марта Украина уничтожила около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей и вынудила российское правительство ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина. Один из крупнейших в мире производителей нефти сейчас импортирует бензин.



Однако администрация Байдена раскритиковала эти нападения. В феврале вице-президент Камала Харрис призвала президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, опасаясь, что эти удары приведут к росту мировых цен на нефть. Вторя этому мнению, министр обороны Ллойд Остин в середине апреля предупредил сенатский комитет по вооруженным силам, что "атаки могут иметь побочный эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации".



В Foreign Affairs считают, что критика Вашингтона неуместна: нападения на нефтеперерабатывающие заводы не окажут того эффекта на мировые энергетические рынки, которого опасаются официальные лица США. Эти удары снижают способность россии превращать свою нефть в полезные продукты; они не влияют на объем нефти, которую страна может добыть или экспортировать. Фактически, с меньшими внутренними нефтеперерабатывающими мощностями россия будет вынуждена экспортировать больше своей сырой нефти, а не меньше, что приведет к снижению, а не росту мировых цен. Однако атаки могут причинить ущерб самой россии, где цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, начали расти.



Эти удары достигают тех самых целей, которые западные партнеры Украины поставили перед собой, но не смогли достичь посредством санкций и ограничения цен на российскую нефть: ослабить финансовые и логистические возможности россии вести войну, одновременно ограничивая более широкий ущерб мировой экономике.