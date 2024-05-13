lifecell запустив освітню платформу для саморозвитку

13 мая 2024, 12:45

lifecell розширив портфоліо цифрових послуг для абонентів і запустив освітню платформу для саморозвитку з курсами, вебінарами й ексклюзивними скрайбами.

lifecell запустив портал KORYSNO - це освітній сервіс для саморозвитку, призначений для тих, хто хоче вдосконалити свої навички або опанувати нову професію.

На платформі представлені:

● Курси - все необхідне для навчання з нуля або підвищення кваліфікації.

● Вебінари - різноманітні відеолекції від галузевих експертів: поради, тренди і технології, розвиток soft skills тощо.

● Скрайби - короткі відео, які пояснюють складні концепції простими словами та розширюють кругозір, знайомлячи з цікавими фактами.

● Статті - аналітика про сучасні тенденції та розвиток галузі – штучний інтелект, головні відкриття в науці, створення сімейного бюджету тощо.

Сервіс доступний з будь-якого пристрою, що робить навчання ще більш зручним і доступним. Користувач може легко переходити від ноутбука до смартфона, зберігаючи свій прогрес і історію переглядів.

«Ми прагнемо зробити навчання доступним, захопливим і ефективним для кожного користувача. Переваги освітнього сервісу KORYSNO від lifecell в тому, що користувач має доступ до однієї платформи, на якій він може знайти освітній контент майже на будь-яку тему, і йому не треба витрачати час на довгі пошуки в інтернеті. До того ж, сплатити доступ до KORYSNO вигідніше, ніж оплачувати кожен курс/вебінар окремо, адже оформлюючи підписку він отримує доступ до всіх матеріалів, що є на платформі», ̶ зазначила Олена Пасічник, експертка з управління продуктами lifecell.

Перші три дні користування порталом KORYSNO надаються без додаткової плати. Далі ̶ 199 грн/4 тижні. Управління послугою: *511#.