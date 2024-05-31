Відсутність погодинних відключень тимчасова – "Укренерго"

31 мая 2024, 10:15

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

"Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", - зауважив очільник "Укренерго".