ЕС до конца июня начнет переговоры о вступлении Украины в союз

11 июня 2024, 12:15

Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Помимо этого, она сообщила, что Еврокомиссия предоставит Украине в июле €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов, 90% этой суммы пойдет на закупку вооружения.



Конференция по восстановлению Украины пройдет 11-12 июня. Для участия в ней в Берлин прибыл президент Украины Зеленский. В конференции ожидается участие ок. 2.000 участников из 60 стран. Аналогичные конференции прошли в 2022 г. в швейцарском Лугано и в 2023 г. - в Лондоне. В знак солидарности с Украиной вечером 10 июня 147-метровая Берлинская радиобашня была подсвечена цветами украинского флага.