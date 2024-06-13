Зафиксировано самое большое число конфликтов со времен Второй мировой войны

13 июня 2024, 11:45

На сегодняшний день в мире продолжаются 56 конфликтов. Это самый высокий показатель с момента окончания Второй мировой войны.

Об этом говорится в отчете Международного института экономики и мира (IEP). В отчете под названием «Глобальный индекс миролюбия» отмечается, что при этом все меньше конфликтов удается урегулировать военным путем или мирными соглашениями. Согласно источнику, война в секторе Газа и Украине стали главными причинами снижения «уровня миролюбия» на 0,56%.



Наименее мирными регионами остаются Ближний Восток и Северная Африка, а самым мирным - Европа.