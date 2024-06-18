18 июня 2024, 16:15

Израиль готовит новые методы борьбы с дронами Хизбаллы

В Израиле ведется разработка новых технологических и оперативных решений для сокращения угрозы исходящих от дронов Хизбаллы в течение ближайших трех месяцев, сообщает Ynet.



На эти цели Минобороны страны выделило сотни млн шекелей. Основное внимание уделяется модернизации системы ПРО «Железный купол». Возможности батарей должны быть существенно расширены с упором на более точное распознавание подозрительных воздушных целей.



Кроме того, планируется возобновление использования скорострельных многоствольных артиллерийских установок «Вулкан». Несмотря на то что с введением в эксплуатацию системы ПРО «Железный купол» «Вулкан» казался устаревшим, его снова активируют для размещения на севере Израиля. Основной задачей «Вулкана» будет уничтожение дронов, несущих взрывчатые вещества.

