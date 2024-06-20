Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Четверг, 20 июня
Главная
→
Новости
20 июня 2024, 14:45
Румыния передаст Украине свою систему Patriot
Об этом сообщается на сайте президента Клауса Йоханниса.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
6 мая 2024 г.
NYT розповіло, коли Німеччина передасть Україні Patriot
1 мая 2024 г.
Глава Пентагона призвал страны, у которых есть Patriot, передать их Украине
19 апреля 2024 г.
Україна може отримати від НАТО ще шість систем Patriot, - Шольц
20 декабря 2023 г.
США просят помощи у Японии, чтобы передать Украине ракеты для ЗРК Patriot
10 августа 2023 г.
Германия передала Украине ещё две пусковые установки Patriot
19 апреля 2023 г.
Німеччина передала Україні систему ППО Patriot - сайт уряду
20 января 2023 г.
ВСУ таки получат Patriot от Нидерландов
17 января 2023 г.
Германия начала переброску систем противовоздушной обороны Patriot в Польшу
14 декабря 2022 г.
США отправят в Украину Patriot
24 октября 2022 г.
Германия передала Украине новую партию вооружения
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Связь
|
Сегодня, 16:15
Українські абоненти lifecell в Канаді отримали доступ до технології VoLTE
Технологии
|
Сегодня, 15:45
Литва передает Украине пакет помощи для восстановления энергоинфраструктуры
Бизнес
|
Сегодня, 15:15
Дефіцит кадрів в Україні уже досянув майже до 40%
Технологии
|
Сегодня, 14:45
Румыния передаст Украине свою систему Patriot
Бизнес
|
Сегодня, 14:15
The Telegraph: Сунак потерпит сокрушительное поражение на парламентских выборах
Бизнес
|
Сегодня, 13:45
Ціни на оренду квартири зросли практично по всій Україні
Бизнес
|
Сегодня, 13:15
Аргентина не буде постачати зброю Україні
Технологии
|
Сегодня, 12:45
Данія оголосила про надання чергового пакету допомоги для України
Технологии
|
Сегодня, 12:15
В августе ожидается облегчение ситуации со светом, - Госэнергонадзор
Еще новости
Последние материалы
Обзоры
|
Позавчера, 13:30
ColorWay Powerful (CW-PB600LPA5BK-PDD) – 65Вт повербанк на 60000 мА/год
Обзоры
|
Позавчера, 12:25
Colorway CW-CHE34PDW – 3,2 кВт мережевий фільтр з портами USB до 65 Вт
Фотогалереи
|
16 июня, 22:49
В Одессе представили новый украинский дрон Stalker
Фотогалереи
|
16 июня, 22:18
Bild опубликовал фото с ремонтного завода Rheinmetall в Украине
Фотогалереи
|
13 июня, 23:38
ВС Азербайджана и Ирана провели совместные антитеррористические учения
Обзоры
|
8 июня, 16:21
ColorWay CW-VR16-01D - 3,5 кВт реле для захисту побутової техніки
Фотогалереи
|
4 июня, 23:07
В Кыргызстане нашли останки мамонта
Фотогалереи
|
30 мая, 22:46
В США открыт завод по производству деталей снарядов 155 мм
Обзоры
|
29 мая, 8:45
Электромобиль SU7 от Xiaomi покоряет рынок
Популярные новости
Железо
|
17 июня, 11:25
Чим вбудований холодильник кращий від стаціонарного
1.00
Связь
|
Сегодня, 16:15
Українські абоненти lifecell в Канаді отримали доступ до технології VoLTE
0.00
Технологии
|
Сегодня, 15:45
Литва передает Украине пакет помощи для восстановления энергоинфраструктуры
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 15:15
Дефіцит кадрів в Україні уже досянув майже до 40%
0.00
Технологии
|
Сегодня, 14:45
Румыния передаст Украине свою систему Patriot
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 14:15
The Telegraph: Сунак потерпит сокрушительное поражение на парламентских выборах
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 13:45
Ціни на оренду квартири зросли практично по всій Україні
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 13:15
Аргентина не буде постачати зброю Україні
0.00
Технологии
|
Сегодня, 12:45
Данія оголосила про надання чергового пакету допомоги для України
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua