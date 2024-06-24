Нигер запретил французам добывать уран у себя в стране

24 июня 2024, 11:45

Нигер отозвал лицензию на эксплуатацию одного из крупнейших в мире урановых рудников французским производителем ядерного топлива компанией Orano.

Компания заявила, что ее отстранили от разработки рудника Имурарен на севере Нигера, где, по оценкам, имеются запасы используемого для ядерной энергетики и оружия элемента в 200.000 тонн.



Orano работает в Нигере с 1971 г., добывая сырье, предназначенное в основном для атомной промышленности Франции. У нее три урановых рудника в стране, но в эксплуатации находится только один.