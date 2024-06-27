27 июня 2024, 14:15

Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем ВСУ

Решение, принятое СНБО, учитывает опыт по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем в ходе широкомасштабной агрессии РФ.



Документ обязывает правительство Украины за месяц представить Верховной Раде для утверждения соответствующие законодательные основы, обеспечивающие работу новых войск ВСУ.

