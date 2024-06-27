Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем ВСУ

Решение, принятое СНБО, учитывает опыт по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем в ходе широкомасштабной агрессии РФ.
Документ обязывает правительство Украины за месяц представить Верховной Раде для утверждения соответствующие законодательные основы, обеспечивающие работу новых войск ВСУ.
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