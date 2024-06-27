27 июня 2024, 16:15

Прем'єр-міністр Сербії заявив, що не буде перешкоджати продажу боєприпасів

"Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США.., тому що це не заборонено і не є аморальним для нас виробляти зброю і боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна" — заявив він.



Раніше стало відомо, що в Україну надійшло сербських боєприпасів на суму €800 млн.



Росіяни обурились цьому факту.

