Прем'єр-міністр Сербії заявив, що не буде перешкоджати продажу боєприпасів

"Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США.., тому що це не заборонено і не є аморальним для нас виробляти зброю і боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна" — заявив він.
Раніше стало відомо, що в Україну надійшло сербських боєприпасів на суму €800 млн.
Росіяни обурились цьому факту.
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