1 июля 2024, 14:45

Україна запустила потужне виробництво дронів

"Ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км", – заявив Герман Сметанін.


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