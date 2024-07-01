Україна запустила потужне виробництво дронів

"Ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км", – заявив Герман Сметанін.
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