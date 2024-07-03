Украина получит "хорошие новости" по вопросу ПВО на саммите НАТО — Reuters

3 июля 2024, 12:45

"Мы надеемся, что сможем попасть на саммит и сделать несколько новых заявлений по вопросам противовоздушной обороны. Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или аналогичные системы. И я думаю, у нас есть для них дополнительные хорошие новости на этом фронте", — заявил источник агентства.



Дополнительных подробностей он не привел.