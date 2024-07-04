Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

4 июля 2024, 9:15

"Кажется, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Суть заключается в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Надеемся, скоро", — заявил Карлсон.