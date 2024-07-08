В чем секрет популярности камер Hikvision?

8 июля 2024, 8:55

Когда возникает вопрос о монтаже или расширении системы видеонаблюдения, камера видеонаблюдения hikvision определенно заслуживает вашего внимания. Компания широко известна богатым ассортиментом и разнообразной направленностью продукции.

И это не случайно, ведь производитель не только разработал сотни моделей камер, домофонов, видеорегистраторов и других устройств для видеонаблюдения, но и постоянно совершенствует свою продукцию.

В производстве задействуются инновационные разработки, предусматривающие создание интеллектуального продукта.

Являясь ведущим производителем цифрового оборудования, компания не оставляет без внимания и аналоговые образцы. Мало того: модели, которые появляются на рынке сегодня, имеют ряд преимуществ, недоступных первым, базовым образцам, давшим начало системам видеоконтроля.

Так, например, аналоговые камеры видеонаблюдения hikvision способны:

Передавать не только видео, но и звук благодаря встроенному микрофону.

Использовать инфракрасную подсветку в условиях недостаточного освещения.

Фиксировать картинку с разрешением 2 МП (1920х1080px).

Кроме того, большинство моделей имеют разъем для подключения коаксиального кабеля, регулировку положения в трех плоскостях и современные стильные форм-факторы.

Столь мощные плюсы аналоговых моделей дают повод предполагать, что цифровые камеры хиквижн окажутся еще круче. И не зря…

Разрешение изображения может достигать 18 мегапикселей. Однако такая четкость понадобится вам лишь в особых случаях. Например, для фиксации автомобильных номеров. В большинстве моделей качество видео варьируется в пределах 2 — 5 Мп, что обеспечивает вполне надежное видеонаблюдение hikvision.

Четкая картинка достигается также благодаря технологии коррекции видео в сложных климатических условиях, включающей устранение полос, настройку резкости, контрастности, применение “умного света”.

Как и аналоговые, IP камеры оснащены инфракрасной подсветкой для работы в темное время суток. Однако здесь дополнительным плюсом служит еще и наличие LED подсветки, позволяющей снимать ночное видео в цвете.

Дальность подсветки в среднем ограничивается 20 или 30 метрами.

Если вас интересует уличная камера hikvision, непременно стоит обратить внимание на условия, в которых она сохраняет рабочие качества. Товары данного производителя могут выдерживать перепады температуры от - 40°C до +60°C.

Металлический корпус и степень защиты от пыли и сырости не ниже IP66 гарантируют системе долгосрочную и надежную работу.

Их владелец получает на мобильное устройство, и не только в случае проникновения постороннего в дом. Умные камеры дают знать о попытке перенаправить объектив, подменить изображение или разбить камеру.

Ложные тревоги, вызванные обычным уличным шумом, становятся невозможными благодаря технологии фильтрации звука.

Ip камера hikvision умеет “узнавать” лица людей и номера машин, отличать живые движущиеся объекты от транспортных средств. Умные технологии позволяют контролировать пересечение условной линии на охраняемой территории, появление и исчезновение предметов с картинки.

Эти возможности имеют ценность не только в охране объектов, но и в удаленном наблюдении за детьми, наемными рабочими и домашними любимцами.

Отдельные цифровые модели оснащены Wi-Fi модулем и имеют гнездо для карты памяти, благодаря которой способны работать без видеорегистратора. Информация сохраняется на карте, а администратор имеет к ней онлайн-доступ.

Больше информации о практически неограниченных способностях, которыми обладает ip камера hikvision, можно получить от наших консультантов. Загляните в EServer, и мы ответим на все вопросы!