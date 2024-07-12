Казахстан попросив вивести російські цінні папери з країни

Власникам російських цінних паперів слід вивести їх із номінального утримання Центрального депозитарію цінних паперів у Казахстані до 1 серпня.
Це прямий наслідок санкцій США, запроваджених 12 червня щодо Мосбіржі та її структур, зокрема Національного розрахункового депозитарію (НРД).
Якщо брокери не виконають прохання депозитарію, то російські папери фактично будуть заморожені на його рахунках.
Точний обсяг російських цінних паперів, що зберігаються у Казахстані, невідомий. Проте, за оцінкою Bloomberg, з березня до 1 грудня 2022 року казахстанські брокери провели угод з російськими облігаціями федеральної позики (ОФЗ) на суму 1,4 мільярда доларів.
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