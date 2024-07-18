18 июля 2024, 14:45

В Украине тестируют технологию управления дронами с помощью ИИ — Reuters

По данным агентства, технологию тестируют несколько украинских стартапов. Украинцы надеются, что разработки с ИИ помогут эффективнее глушить сигнал со стороны российских военных, а также позволят БПЛА работать в больших группах.



Одна из компаний, которая работает в этой сфере, — Swarmer. Ее гендиректор Сергей Куприенко объяснил агентству, что людям сложно управлять более пяти дронами, а 10-20 "практически невозможно", в то же время ИИ способен управлять сотнями. Swarmer работает над технологией Styx, которая может управляет сетью любых дронов — разведывательных и ударных, больших и малых, авиационных и наземных. Куприенко уточнил, что при этом каждый дрон сможет не только планировать свои собственные движения, но и предсказывать поведение других в рое.



Куприенко подчеркнул: технология с ИИ поможет не только масштабировать операции, но защитить пилотов беспилотников, которые действуют вблизи линии фронта и являются приоритетной целью для противника.



Агентство отметило, что Украина уже применяет дроны дальнего радиуса действия с ИИ-технологиями во время атак на россию. Один украинский чиновник сообщил Reuters, что в атаках иногда задействовано около 20 БПЛА. Как это работает? Основная группа дронов летит к цели, в это время функция других заключается в отвлечении внимания или выведении из строя ПВО россии. Для обнаружения целей и угроз, планирования возможных маршрутов используется ИИ под контролем человека, объяснил источник агентства.

