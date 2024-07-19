19 июля 2024, 13:45

Сегодня Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор — CNN

По данным журналистов, кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу.



Этот разговор станет их первой беседой с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне опасений в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении войны в Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре.



Трамп неоднократно заявлял, что может уладить войну в Украине за один день, но остается неясным, как он будет добиваться мира. В прошлом месяце на дебатах с президентом Джо Байденом Трамп сказал, что условия путина для соглашения, которые включали бы уступку Украиной четырех регионов, — "неприемлемы".

