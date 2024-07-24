Казахстан будет экспортировать "зеленую" энергию в Европу

24 июля 2024, 11:45

Азербайджан и Казахстан разрабатывают совместный проект экспорта казахстанской "зеленой" энергии в Европу через азербайджанскую территорию.

Об этом заявил посол Казахстана в Баку Байель на туристическом форуме Азербайджан-Казахстан. Он отметил тесное экономическое сотрудничество между двумя странами в области торговли и энергетики, а также подчеркнул значимость "Срединного коридора" в его развитии.



"Транскаспийский международный транспортный коридор" ("Срединный коридор") проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

