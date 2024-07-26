Al-Jarida: КСИР снабжает Хизбаллу электромагнитными бомбами

26 июля 2024, 14:15

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) передал Хизбалле электромагнитные бомбы, которые могут выводить из строя коммуникационные системы и радары противника, пишет кувейтская газета Al-Jarida.

Иранский источник сообщил газете, что эти бомбы могут запускаться со стационарных пусковых установок, а некоторые из них могут переносить дроны и достигать любой точки в глубине Израиля. Также согласно источнику, Тегеран предоставил ливанской партии, хуситам и Hashd al-Shaabi большое количество «дронов-невидимок», которые легко могут обходить израильские и американские радары в регионе.