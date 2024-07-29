29 июля 2024, 14:45

Киев и партнеры готовят новые оборонные пакеты для Украины — Зеленский

Президент в вечернем обращении сообщил, что состоялось совещание с министром обороны о новых оборонных пакетах для Украины, которые подготавливаются с партнерами.



Зеленский также добавил, что покровское направление в Донецкой области остается основным направлением российских атак.

