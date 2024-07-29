Киев и партнеры готовят новые оборонные пакеты для Украины — Зеленский

Президент в вечернем обращении сообщил, что состоялось совещание с министром обороны о новых оборонных пакетах для Украины, которые подготавливаются с партнерами.
Зеленский также добавил, что покровское направление в Донецкой области остается основным направлением российских атак.
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