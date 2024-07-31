Китай вывез из России рекордный объем природных ресурсов

31 июля 2024, 10:15

По итогам первого полугодия 2024 года, РФ продала на рынок КНР товаров на рекордные $65,2 млрд — на 4% больше, чем годом ранее.

Около 90% экспортного потока — это природные ресурсы, следует из китайской таможенной статистики.



Самыми популярными товарами стали нефть, нефтепродукты и газ. За полгода Россия продала китайским НПЗ 55,1 млн тонн нефти — на 5% больше, чем в 2023 году.



Средняя цена этой нефти увеличилась на 9%, до $80,3 за баррель.



В то же время до рекордно низких уровней рухнул экспорт электроэнергии из России в Китай. С января по июнь поставки снизились на 76% — до 465 млн кВт·ч.



Если текущий объем сохранится, то по итогам года не превысит 1 млрд кВт·ч, что станет рекордно низким показателем за всю историю. К примеру, в 2010–2020 годах среднегодовой объем экспорта электроэнергии из РФ в Китай был на уровне 3 млрд кВт·ч.