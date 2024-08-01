1 августа 2024, 10:15

Украинские военные уже совершали первые боевые вылеты на F-16 — The Telegraph

Издание сделало выводы, что пока самолеты использовались только в качестве средств ПВО и представитель украинских ВВС "не отрицал этого".
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