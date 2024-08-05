5 августа 2024, 8:45

Хакерская группа Red Evils объявила о взломе иранской системы связи

Согласно информации, опубликованной на ТГ-канале группы, они смогли собрать много данных, которые были переданы силам безопасности Израиля.
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