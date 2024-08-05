ПО для британских атомных подлодок создали в РФ – The Telegraph

Изданию удалось выяснить, что британские инженеры атомных подлодок используют ПО, разработанное в РФ и Беларуси, что противоречит правилам Минобороны Великобритании.
Программное обеспечение должно были создать сотрудники из Великобритании, имеющие допуск к секретной информации, однако разработку частично передали на аутсорсинг разработчикам из Сибири и Минска.
По данным The Telegraph, существуют опасения, что код, созданный российскими и белорусскими разработчиками, может быть использован для раскрытия местонахождения британских подлодок .
Минобороны Великобритании посчитало нарушение безопасности серьезной угрозой и начало расследование.
Выяснилось, что фирма, которая передала работу на аутсорсинг, изначально держала это в секрете и обсуждала, сможет ли скрыть местонахождение рабочих, дав им поддельные имена погибших британцев.
Помимо подводного флота Великобритании, существуют опасения, что могут быть поставлены под угрозу и другие возможности обороны, поскольку выяснилось, что предыдущий проект также был передан на аутсорсинг разработчикам в Минске.