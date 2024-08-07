7 августа 2024, 12:45

Решение по израильским установкам Patriot для Украины пока не принято — посол

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "РБК-Украина" рассказал, что решение о передаче израильских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины пока не принято, что связано с угрозами, с которыми сегодня сталкивается Израиль.



"Насколько я знаю, окончательного решения еще нет, но если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Израиле, то нам необходимы все средства ПВО, которые существуют в Израиле, включая систему Patriot", — сказал он.



Посол добавил, что были разговоры о списании устаревших установок Patriot, чтобы в будущем передать их Украине. Но решения еще нет.

