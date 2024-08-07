Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "РБК-Украина" рассказал, что решение о передаче израильских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины пока не принято, что связано с угрозами, с которыми сегодня сталкивается Израиль.
"Насколько я знаю, окончательного решения еще нет, но если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Израиле, то нам необходимы все средства ПВО, которые существуют в Израиле, включая систему Patriot", — сказал он.
Посол добавил, что были разговоры о списании устаревших установок Patriot, чтобы в будущем передать их Украине. Но решения еще нет.
Последние новости
- Железо | Вчера, 16:15
Samsung S32DM702U Smart - 4К-монітор з функціоналом smart-TV
- Связь | Вчера, 15:45
QNAP переводит процесс инициализации NAS на облачный ключ
- Гаджеты | Вчера, 15:15
Кухонная машина HYUNDAI HYM-S8591
- Железо | Вчера, 14:45
Новый вертикальный пылесос HYUNDAI HYV-S7970
- Интернет | Вчера, 14:15
Россиянина обвинили в "госизмене" из-за передачи американцу книги о бункерах
- Технологии | Вчера, 13:45
В Испании выбрали лучший хамон
- Технологии | Вчера, 13:15
Іран створив нові дрони "Shahed-238", які можуть збивати рухомі цілі в повітрі
- Технологии | Вчера, 12:45
Решение по израильским установкам Patriot для Украины пока не принято — посол
- Бизнес | Вчера, 12:15
У Варшаві почали масово гинути птахи
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 19:45
be quiet! PURE POWER 12 M 650W – ваше особисте модульне "золото"
- Обзоры | 22 июля, 7:57
Gelius Transformer 2 GP-LTL004 – лампа з дисплеєм та бездротовою зарядкою
- Фотогалереи | 20 июля, 23:10
Первый в Украине дом на 3D-принтере построили в Ирпене
- Аналитика | 18 июля, 14:00
Бекапи і захист бізнесу: що потрібно знати, якщо ви тільки про це почали думати
- Фотогалереи | 16 июля, 8:35
Вчера в Мадриде испанцы праздновали победу своей сборной на Евро 2024
- Обзоры | 15 июля, 13:59
Портативна LED лампа з датчиком руху (L1005) - забудьте за вимикач!
- Обзоры | 9 июля, 15:41
Термосумка NEOR 10L - для пікніків на двох
- Обзоры | 9 июля, 11:51
Ajax LightSwitch (2-gang) Jeweller - бездротовий розумний двоклавішний вимикач світла
- Обзоры | 3 июля, 12:19
Ajax DoorProtect Jeweller – бездротовий датчик відкриття дверей
Популярные новости
- Железо | Вчера, 16:15
Samsung S32DM702U Smart - 4К-монітор з функціоналом smart-TV 0.00
- Связь | Вчера, 15:45
QNAP переводит процесс инициализации NAS на облачный ключ 0.00
- Гаджеты | Вчера, 15:15
Кухонная машина HYUNDAI HYM-S8591 0.00
- Железо | Вчера, 14:45
Новый вертикальный пылесос HYUNDAI HYV-S7970 0.00
- Интернет | Вчера, 14:15
Россиянина обвинили в "госизмене" из-за передачи американцу книги о бункерах 0.00
- Технологии | Вчера, 13:45
В Испании выбрали лучший хамон 0.00
- Технологии | Вчера, 13:15
Іран створив нові дрони "Shahed-238", які можуть збивати рухомі цілі в повітрі 0.00
- Технологии | Вчера, 12:45
Решение по израильским установкам Patriot для Украины пока не принято — посол 0.00
- Бизнес | Вчера, 12:15
У Варшаві почали масово гинути птахи 0.00