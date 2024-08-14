В РФ презентовали морской дрон-камикадзе "Мурена-300с"

14 августа 2024, 11:15

Издание Naval News пишет, что российские оборонные компании подражают украинским и строят беспилотные надводные суда.

Один новый тип, похоже, имеет антенну Starlink. "Мурена" примерно такого же размера, как украинские проекты MAGURA V5 и Sea Navy. Согласно спецификациям, представленным на форуме "армия 2024", максимальная скорость составляет 45 узлов. Дальность — 500 км, но, по всей видимости, она больше предназначена для прибрежных миссий, чем для операций в открытом море.Что касается Starlink, РФ могла закупить терминалы за рубежом. Возможно, антенна предназначена для другой спутниковой сети, или, возможно, это просто реквизит, задуманный как уловка.