6 сентября 2024, 9:15

Швеция выделит финансовую помощь Украине на электроснабжение

Как сообщило правительство страны, речь идет о 500 млн шведских крон ($48,4 млн).



По расчетам Всемирного банка, поддержка может помочь вырабатывать электроэнергию для 185 тыс. человек, что станет крупнейшим вкладом Швеции в энергоснабжение Украины.

