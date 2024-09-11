Представлен Huawei Mate XT — первый в мире складывающийся втрое смартфон

11 сентября 2024, 13:15

Mate XT имеет всего 3,6 мм в разложенном виде, мощный процессор Kirin 9010 до 16/1024 ГБ памяти и аккумулятор на 5600 мАч.

А еще это первый в мире серийный девайс с тремя экранами, выполненный в форм-факторе «раскладушки».



Теперь один девайс действительно способен заменить сразу несколько гаджетов: смартфон, компактный и большой планшет. В комплект входит защитный чехол, автомобильная зарядка, блок питания на 88 Вт, USB-C кабель и даже беспроводные наушники FreeBuds 5. Стоимость в Китае стартует от $2800.