Украина может производить больше дронов, но нужны деньги — Зеленский

12 сентября 2024, 12:15

"Нам нужны деньги, чтобы увеличить объемы производства. У нас есть эти возможности", — сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

По его словам, он говорил об этом с партнерами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").



"Украинские заводы готовы увеличить, удвоить наше производство. Некоторые компании, в частности приватные, готовы делать максимум и даже в пять раз увеличить. Но не хватает денег, чтобы это сделать. Обращаемся к нашим партнерам за помощью, в частности, с финансированием. Это очень важно. Потому что у нас делать дешевле и быстрее", — заявил президент.