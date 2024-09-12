lifecell запустив сайт для перенесення бізнес-номерів у мережу оператора

12 сентября 2024, 13:45

Відтепер подати заявку на перенесення бізнес-номерів, дізнатися про етапи процедури та отримати розгорнуту інформацію про спеціальні умови тарифів для корпоративних MNP-абонентів можна на одному ресурсі – MNP-B2B.

Протягом п’яти років lifecell зберігає лідерство за кількістю перенесених у його мережу номерів від інших операторів. За статистикою НКЕК вже майже 389 тис. абонентів прийняли рішення змінити мобільного оператора на користь lifecell.

Послуга MNP доступна для абонентів, які обслуговуються як на індивідуальних, так і на корпоративних тарифних планах. Будь-яка юридична особа або ФОП може змінити мобільного оператора та перенести свої бізнес-номери, не змінюючи їх, до іншого оператора. Обов’язковою умовою для переходу на корпоративні тарифні плани є обслуговування в попередній мережі також на контрактній корпоративній формі. lifecell не стягує плату за перенесення номерів.

Для абонентів, які переносять свої бізнес-номери в мережу lifecell, діють спеціальні умови – 50% на лінійку вдосконалених корпоративних тарифів оператора – «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес». Ці бізнес-плани вирізняються своєю оптимальною вартістю з урахуванням їх наповнення. Також абонент може замовляти додаткове необхідне йому наповнення (хвилини по Україні, для міжнародних дзвінків чи в роумінгу, інтернет в Україні та в роумінгу, SMS, MultiSIM та інше) до свого тарифного плану в межах послуги лайфселл Плюс. Дві додаткові послуги з переліку доступні щомісяця без додаткової плати в межах тарифу.

Перенесення бізнес-номерів відбувається в три етапи, які, зазвичай, займають до трьох робочих днів:

● Крок 1. Заявка на сайті. Після її отримання експерт із міграції lifecell зв'язується з абонентом та допомагає підібрати оптимальний тариф для потреб бізнесу.

● Крок 2. Анкета для MNP. Експерт із міграції lifecell супроводжує та допомагає заповнити анкету для MNP.

● Крок 3. Підпиcання контракту. На контактний номер, вказаний у заявці, надійде нотифікація про її статус, після чого потрібно підготувати документи та підписати контракт.



Корпоративні абоненти отримують низку переваг при перенесенні бізнес-номерів у мережу lifecell:

● Фінансовий номер для зв’язку з клієнтами та партнерами не змінюється.

● Збереження всіх авторизацій у банках, робочих програмах та застосунках.

● Тарифи, які оптимізують витрати бізнесу.

● Керування послугами онлайн (зміна тарифу, дозамовлення послуг) через кабінет.

● Персональний експерт lifecell для кожного бізнесу.