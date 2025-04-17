В Україні вже мільйон пернесених номерів

17 апреля 2025, 15:15

Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) повідомляє про важливу подію: в Україні офіційно зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в межах процедури з перенесення абонентського номера (MNP - Mobile Number Portability).

Послуга, що була запроваджена в Україні у 2019 році, надає абонентам можливість змінювати оператора мобільного зв’язку без втрати свого номера. Її впровадження стало важливим етапом розвитку ринку електронних комунікацій, посиливши конкурентоспроможність мобільних операторів та захист прав споживачів.

УДЦР, як технічний адміністратор Централізованої бази даних перенесених номерів, забезпечує облік, взаємодію між операторами та технічну надійність сервісу. Злагоджена робота платформи MNP дозволяє щоденно обробляти тисячі запитів операторів і абонентів й показує високу надійність та зручність.

Сьогодні споживач має реальну свободу вибору і це один із найпотужніших інструментів впливу на якість надання мобільного зв’язку. Українці активно користуються можливістю, яка дозволяє залишатися на зв’язку, змінюючи лише оператора, який не в змозі відповідати певним запитам.

Реалізація та технічне адміністрування MNP в Україні є результатом спільної роботи УДЦР та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК). Регулятор зв’язку та держпідприємство продовжують працювати над подальшим вдосконаленням функціонування сервісу з урахуванням потреб ринку та технологічного розвитку.