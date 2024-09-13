13 сентября 2024, 12:45

Испания заблокировала покупку Венгрией мадридской компании Talgo

Источник Financial Times заявил, что Мадрид наложил вето на предложение Talgo стоимостью €619 млн отчасти потому, что компания могла бы помочь восстановлению Украины, помогая ей укрепить железнодорожное сообщение с ЕС.



По словам чиновника, Talgo может помочь Украине преодолеть одно большое препятствие для интеграции в европейскую железнодорожную сеть — железнодорожные пути в ЕС и Украине имеют разную ширину. Испанская компания использует передовые разработки, такие как технология автоматической смены колеи, которые позволят поездам беспрепятственно перемещаться между украинскими железнодорожными путями и более узкими рельсами в европейских странах.

