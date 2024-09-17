Как настроить камеру на Samsung S21 Ultra

17 сентября 2024, 18:15

Современные смартфоны давно перестали быть лишь средством общения. Они поражают своей функциональностью и с успехом заменили различные устройства, в особенности фотоаппараты. В этом нет ничего удивительного, ведь камеры современных гаджетов, среди которых стоит отметить Realme GT NEO 5, iPhone последних поколений и другие модели, работают во множестве режимов и позволяют делать превосходные кадры. В этой статье мы хотим подробнее разобрать модули камеры южнокорейского смартфона Samsung S21 Ultra, который считается одним из наиболее производительных в своем сегменте.

Производители оснастили Самсунг С 21 Ультра одной фронтальной камерой и четырьмя объективами с тыльной стороны гаджета. Вот их основные характеристики:

основной объектив – разрешение 108 Mpx, технология ISOCELL с размером пикселя 0,80;

широкоугольный и макро объектив – разрешение 12,2 мегапикселя, технология CMOS с размером пикселя 1,40;

портретный модуль и телеобъектив – разрешение 10,8 Mpx, технология ISOCELL с размером пикселя 1,22;

телеобъектив – разрешение 10,8 мегапикселей, технология ISOCELL с размером пикселя 1,22;

фронтальная камера – разрешение 44 Mpx, технология ISOCELL с размером пикселя 0,70.

Такие показатели обеспечивают высокое качество фото и видео в различных форматах, при этом важно грамотно настроить камеру с использованием некоторых лайфхаков.

Важным моментом в грамотном использовании объективов данной модели смартфона будет изучение зума. В S21 Ultra установлены линзы, которые обеспечивают увеличение 0,6х, 1х, 3х и 10х. Важно понимать, что другие значения приближения достигаются не оптическим, а цифровым зумом. Это приведет к уменьшению качества некоторых объектов. Именно поэтому лучше придерживаться заявленного масштабирования в вышеприведенных показателях. Функция зума используется путем нажатия иконок в виде листьев.

Производители смартфона предусмотрели режим Pro, который позволяет снимать в формате RAW. Он маркируется как dng и позволяет сохранять больше цифровой информации о фото, чем JPG-файлы. Такой формат дает большие возможности в плане редактирования снимка.

В Galaxy S21 Ultra достаточно памяти для сохранения фото и видео. При этом лучше использовать различные форматы для экономии свободного места. Вы можете сохранять фотографии в формате HEIF в виде файлов. Для видео существует экономный формат HEVC. Изменение можно внести в настройках в режиме «Формат», где стоит перейти во вкладку «Дополнительные параметры» и переключить оптимальный режим.

Одна из интересных возможностей модуля камер этого смартфона – мультикадр. Он позволяет регулировать время снимка и записи. Для этого необходимо коснуться иконки таймера (правый нижний угол) и перетащить ползунок вправо. Регулируйте время по собственному желанию и увидите настоящее волшебство. Еще одной интересной фишкой является поддержка HDR 10+. Включить функцию можно в приложении камеры. Для этого включите режим видеозаписи и перейдите в «Разрешение». Если установлен формат FHD, перейдите в «Дополнительные параметры записи» через настройки телефона и переключитесь на HDR10+.

Теперь вы знаете гораздо больше о камерах в Самсунг С21 Ультра.