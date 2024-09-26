Група компаній DVL оголошує про ключові кадрові призначення

26 сентября 2024, 14:45

Група компаній DVL (об’єднана платформа Датагруп-Volia-lifecell) оголошує про призначення Павла Герасименка на посаду Директора з корпоративного бізнесу та Богдана Дубовського на посаду Директора зі споживчого бізнесу.



Павло Герасименко має понад 20 років досвіду у сфері продажів на керівних посадах в телекомунікаційних і FMCG-компаніях, серед яких Sony Ericsson та Japan Tobacco International.

У 2016 році він приєднався до команди lifecell, де відповідав за розвиток B2B і B2C продажів. Під його керівництвом департамент корпоративних продажів зафіксував зростання доходів на 25% та збільшення клієнтської бази на 10%.



«Обіймаючи посаду Директора з корпоративного бізнесу в DVL Group, я вбачаю величезний потенціал для розширення нашого впливу на ринку. Ми зосередимося на розробці інноваційних конвергентних рішень, які відповідатимуть індивідуальним потребам наших корпоративних клієнтів, а також зміцненні партнерських відносин. Наша мета — не лише збільшити доходи, а й суттєво покращити якість обслуговування, щоб наші клієнти могли скористатися всіма перевагами нових можливостей об’єднаної групи DVL»,— зазначив Павло Герасименко.



Богдан Дубовський працює в телекомунікаціях понад 24 роки, з яких 19 років у lifecell. З 2017 року Богдан був керівником департаменту Управління каналами продажів. Він відіграв ключову роль у досягненні двозначного зростання доходів та кількості нових клієнтів компанії. Богдан спеціалізується на розробці стратегій продажів, управлінні ризиками та керівництві командами. Його попередній досвід включає впровадження цифрових трансформацій у каналах продажів та управління обслуговуванням клієнтів.



«За майже два десятиліття роботи в lifecell ця компанія стала невід’ємною частиною мого життя, і я з нетерпінням переходжу до нового етапу її розвитку. Об’єднання lifecell з Датагруп і Volia відкриває унікальні можливості для наших користувачів. Як Директор зі споживчого бізнесу я зосереджуся на покращенні клієнтського досвіду та підвищенні лояльності споживачів. Моя мета — оптимізувати наші сервіси, щоб вони максимально відповідали потребам клієнтів, а також активізувати комунікацію з ними. Я впевнений, що разом із командою ми зможемо забезпечити високі стандарти обслуговування та стабільне зростання нашого бізнесу», — прокоментував Богдан Дубовський.



Ці кадрові зміни спрямовані на зміцнення позицій групи на телекомунікаційному ринку та підвищення конкурентоспроможності пропозицій для корпоративного та споживчого сегментів.