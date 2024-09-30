30 сентября 2024, 9:15

Регулятор ЕС оштрафовал Meta на €91 млн за хранение паролей без защиты

Всего на сегодняшний день Meta оштрафована на общую сумму €2,5 млрд за нарушения Общего регламента ЕС по защите данных, введенного в 2018 году, включая рекордный штраф в размере €1,2 млрд в 2023 году, который компания обжалует.

