Китайские биологи взяли обычные клетки из организма 25-летней пациентки с диабетом, перепрограммировали их в стволовые с помощью нового метода и затем вернули обратно в организм.
После этого у женщины начал вырабатываться собственный инсулин и необходимость в инъекциях полностью исчезла.
30 сентября 2024, 11:45
Учёные впервые в истории побороли диабет I типа
Китайские биологи взяли обычные клетки из организма 25-летней пациентки с диабетом, перепрограммировали их в стволовые с помощью нового метода и затем вернули обратно в организм.
Оцените новость: