Учёные впервые в истории побороли диабет I типа

30 сентября 2024, 11:45

Китайские биологи взяли обычные клетки из организма 25-летней пациентки с диабетом, перепрограммировали их в стволовые с помощью нового метода и затем вернули обратно в организм.



После этого у женщины начал вырабатываться собственный инсулин и необходимость в инъекциях полностью исчезла.