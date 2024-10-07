7 октября 2024, 11:45

Под атаку хакеров ГУР попали ресурсы поставщиков армии РФ — "РБК-Украина"

По данным издания, в результате кибероперации был атакован ряд вражеских онлайн-ресурсов, среди которых те, которые являются поставщиками военного снаряжения и униформы для минобороны РФ.



Также был получен доступ к данным пользователей, в частности российских военных, которые бронируют жилье на территории РФ. Среди прочих поражен ресурс, который содержит базу данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки.

