10 октября 2024, 11:15

По данным агентства, китайский автопроизводитель Chery начал сборку автомобилей в России для продажи в стране на трех заводах, которые покинули западные компании после введения санкций.

Китайские автопроизводители захватили более половины российского авторынка по объему продаж с тех пор, как большинство западных конкурентов покинули страну. Теперь они расширяют сферу своего влияния, чтобы охватить и большую часть российского внутреннего производства.



Reuters отмечает, что таким образом Пекин сталь играть более влиятельную роль в производстве и экономике России.